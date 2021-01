5e journée Ligue 1 : Le Jaraaf réalise l'exploit face à Teungueth FC battu 2-0 !

Les médinois de Jaraaf ont réussi à renverser Teungueth FC battu 2-0, ce dimanche, lors de la 5e journée de Ligue 1, dans l'antre de Ngalandou Diouf où ils étaient quasiment imprenables. Une victoire de prestige pour les jaraafmen qui ont déjoué tous les pronostics, pour venir s'imposer par deux buts d'écart contre le leader TFC, invaincu depuis plus d'un an.



Face à une formation rufisquoise moins inspirée que d'habitude, Malick Daff et ses hommes ont pu dérouler leur football faisant jeu égal avec Teungueth. Il aura fallu attendre le retour des vestiaires pour voir le Jaraaf ouvrir le score sur pénalty grâce à leur capitaine, Madické Kane (1-0, 53e.) Ce dernier profitera des largesses offertes par TFC parti à l'abordage pour égaliser, afin d'inscrire le but du break sur un autre pénalty obtenu dans les ultimes minutes de la partie. Il sera d'ailleurs désigné homme du match par la Ligue Pro.



Malgré l'expulsion d'un des leurs, sur carton rouge, le Jaraaf est resté solide. À noter la prestation de haut niveau du gardien international sénégalais du Jaraaf, Pape Seydou Ndiaye, impérial sur sa ligne. Avec cette défaite, Teungueth FC se retrouve à la 2ème place avec 10 points +2 doublé par Diambars qui dispose d'une meilleure différence de buts. Le Jaraaf suit de près, avec la 3ème place, 10pts +1.