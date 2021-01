5e journée Ligue 1 / AS Pikine - Dakar Sacré-Cœur : Revivez les temps forts du match et le débriefing des entraîneurs...

L'AS Pikine a été tenue en échec ce samedi sur la pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye, par les " Gones " de Dakar Sacré-Cœur (0-0), lors de la 5e journée de Ligue 1.



Un match nul et vierge à l'issue d'une partie âprement disputée par les 22 acteurs qui n'ont pas ménagé leurs efforts. Le club Pikinois qui avait la meilleure attaque de la L1 (9 buts inscrits en 4 matches) au coup d'envoi, est resté muet.



Face à un bloc bas imposé par DSC et son entraîneur Assane Sall, qui ont procédé par contre-attaques, les Pikinois se sont systématiquement retrouvés face à un mur bleu et blanc. Une configuration qui a rendu le match assez fermé malgré les quelques échappées de l'ASP qui s'est montré assez entreprenant mais maladroit devant le but. En effet, Amath Cissé (73e) et Landing Sagna (90e) ont tour à tour raté le coche en fin de partie.



Avec ce résultat nul, Pikine se retrouve provisoirement à la 4ème place avec 8 points. Tandis que DSC stagne toujours en bas de tableau, à la 9e place avec 5 points glanés. Les Gones n'ont signé qu'une seule victoire après 5 journées disputées.



Dans l'autre match qui se jouait ce samedi, l'AS Douanes est venu à bout de Diambars dominé hors de ses bases (1-0.) Un succès qui propulse provisoirement les " Huiliers " sur la 3ème marche du podium avec 9 points.