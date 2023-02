50 ans de l’ANPS : Le Sénégal accueille le congrès de l’AIPS Afrique.

Depuis 2019, année du dernier gala, la presse sportive sénégalaise renoue avec les festivités. Pour cette année, le Gala des 50 ans se veut très sélectif et prestigieux, car le roi du Mbalax Youssou Ndour animera cette soirée dont l’entrée est sur invitation.



Ainsi, l’ANPS va récompenser en plus des meilleurs sportifs de 2022, les lauréats désignés en 2020-2021 et dont le gala avait été annulé à cause de la pandémie de Covid-19.





En marge de ce gala des 50 ans de l’ANPS, le Sénégal sera la vitrine de la presse sportive africaine. La capitale sénégalaise accueille le congrès électif de l’association internationale de la presse sportive section Afrique (AIPS). Lors de cet événement majeur qui se tiendra du 23 au 25 février deux candidats se profilent pour diriger la présidence de l’AIPS Afrique, le Marocain Morad Moultaoukkil et le Sénégalais Abdoulaye Thiam actuel président de l’ANPS. A cet effet, le président de l’ANPS joue la carte de «la démarche participative», pour accéder à la présidence de l’AIPS Afrique…