4ème nuit de couvre-feu : les jeunes médinois ont déversé les poubelles à ordures sur la voie de la rue 9

Ça chauffe encore à la Médina en cette 4ème soirée de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu à Dakar et Thiès. De jeunes médinois ont déversé les poubelles à ordures sur la voie de la rue 9 avant d'y mettre le feu. En ce début de soirée du week-end, les jeunes de la localité ont tenu à exprimer leur colère à leur manière. Vont-ils tenir tête aux forces de défense et de sécurité déployés sur place ? Wait and see...