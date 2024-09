4ème congrès de la Confédération des syndicats autonomes : la CSA fait le bilan de ses acquis et liste les défis

Dans son allocution, le Secretaire Général de la confédération des syndicats autonomes (CSA), Elimane Diouf, a fait le bilan entre 2016 et 2024. Dans ses propos, il soutient que la CSA se réjouit de voir les organisations qui la composent passer de 44 à 64 entre 2016 et 2024. À en croire le SG de la Csa entre 2017 et 2023, des succès probants ont été enregistrés lors des élections de représentativité. En terme d’acquis, la CSA a participé à la hausse des salaires, le relèvement de l’âge de la retraite, la baisse des prix des denrées, aux relations de partenariat assez renforcées à l’international.

Pour lui, « la CSA face aux enjeux et défis de la revitalisation du mouvement syndical » est assurément une thématique d’actualité. Cependant, des perspectives heureuses existent. La CSA va insuffler une nouvelle dynamique pour remédier à l’essoufflement du mouvement syndical. Il s’agit des défis liés notamment à la forte tendance, à la précarisation des emplois (CDD, emplois temporaires, multiplication des sociétés d’intérim, emplois informels) autant de dysfonctionnements à corriger dans une dynamique novatrice.