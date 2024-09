« 45 tonnes de ciment gracieusement offerts au ministre Yankhoba Diémé » : la direction des Ciments du Sahel dément et annonce une plainte

Dans un communiqué qui nous est parvenu, la société « Les Ciments du Sahel » constate dans une vidéo circulant dans les réseaux sociaux notamment TIK TOK, qu’un sieur dénommé Ziad Mouhamed FALL affirme que notre société aurait offert du ciment à Monsieur Yankhoba DIEME, Ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions suite à sa visite de travail effectuée dans notre cimenterie le Vendredi 30 août 2024.







Le communiqué précise que « ces accusations fausses et mensongères sont proférées par un individu dont le dessein cynique est de ternir l’image et la réputation de la société Les Ciments du Sahel ». Mais la société ne compte pas laisser l’affaire sans sanction. En effet, pour la sauvegarde de ses droits et intérêts, « une plainte sera déposée contre l’auteur de cette vidéo qui affirmait que « le ministre du travail Yankoba Diémé a reçu un cadeau 45 tonnes de ciments repartis ainsi : « 30 tonnes transportés par un camion AA258RV et 15 tonnes dans un autre de matricule AA825AL respectivement en direction Lac Rose et Ngaparou ». Dans cette vidéo, le dénommé Ziad Mouhamed FALL, insiste « à ce que le ministre délivre sa part de vérité dans cette affaire ». Pour le moment, l’entreprise, Les Ciment du Sahel pour sa part, dément formellement et compte ester en justice pour que l’auteur réponde de ses accusations.