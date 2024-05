44ème Congrès de l'AIMF: Ngone Diop recadre le maire de Thiès, Dr Babacar Diop

Absent de la 44ème Congrès de l’Association Internationale des Maires Francophones, le maire de Thiès Dr Babacar Diop, dans une sortie, a qualifié l’association de machin.

En effet, la secrétaire générale, Ngone Diop est sortie de sa réserve pour apporter des précisions par rapport à l’absence de la ville de Thiès.



Dans un communiqué parcouru par Dakaractu, elle explique les raisons de l’absence de la capitale du rail.

Selon, la secrétaire générale de AIMF , la ville ne s’est pas acquittée de ses cotisations.

« Pour ce qui concerne Thiès, comme toutes les autres villes membres, son engagement au sein du réseau a toujours été souhaité. Un engagement qui doit s'exprimer par une contribution de base à la vie de l'association. A commencer par le paiement d'une cotisation annuelle symbolique, de 550 €, dont la Ville de Thiès ne s'est plus acquittée en dépit de multiples relances », explique-t-elle.



Poursuivant, Ngoné Diop dément le maire Babacar Diop. « Contrairement aux affirmations de Monsieur Babacar Diop, la vérité est tout autre. En effet, la ville de Thiès n'est pas à jour dans ses cotisations à l’AIMF. Pire, elle n'a pas contribué financièrement depuis maintenant dix ans. Cette absence prolongée de contribution compromet malheureusement la participation de la Ville de Thiès aux événements et décisions de l'AIMF », fait-elle savoir.





Mieux, la secrétaire générale Ngoné Diop précise que le maire Babacar Diop n'a pas assisté à la dernière Assemblée Générale de l'AIMF qui s'est tenue à Cotonou, au cours de laquelle la liste des participants au congrès a été validée.



Pour elle, cette absence de l’édile de Thiès soulève des questions sur l'engagement de la ville de Thiès envers l'AIMF et ses activités.



La secrétaire générale Ngoné Diop considère que les propos du maire Babacar Diop sont le résultat d’une frustration suite à l’élection du maire Barthélemy Dias à la tête de l’institution.



« À la lumière de ces précisions, il est clair que l'amertume exprimée par le maire de Thiès doit être cherchée ailleurs. Il est plausible que l'élection du maire de la Ville de Dakar, Barthélémy Dias, à la vice-présidence Secrétaire Général l'AIMF ait suscité une certaine frustration. Cependant, il est impératif de comprendre que le leadership ne s'improvise pas. Il repose sur une participation active, des contributions régulières et un engagement constant envers les objectifs communs.



En outre, l’Association invite le maire de la Ville de Thiès à régulariser la situation financière de sa collectivité vis-à-vis de l'AIMF et à participer activement aux futures initiatives de l’organisation. « Seule une implication soutenue permettra à la ville de Thiès de retrouver sa place au sein de l’AIMF et de contribuer de manière significative aux travaux », rappelle-t-elle.