4 Avril 1960 - 4 Avril 2024 : Le Sénégal fête le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance

Ce jeudi 4 avril 2024, le Sénégal va fêter sa 64e année d'accession à la souveraineté internationale. La particularité pour cette année, c'est qu'il n'y a pas de festivités comme les années précédentes. Avec l'avènement d'un nouveau président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il est prévu, une cérémonie de levée des couleurs au Palais de la République, ce jeudi matin. Le thème de cette édition est " Les Forces armées au cœur de la cohésion nationale". Un thème qui "nous interpelle tous par son actualité et sa pertinence", a indiqué hier, le chef de l'État, lors de son adresse à la nation. Le Sénégal a vécu ces dernières années des moments difficiles, avec le passage de la Covid 19 entre 2020 et 2022, mais également des tensions politiques, entre 2021 et 2023 qui ont enregistré beaucoup de morts.

"Nos Forces de défense et de sécurité, sous le concept Armée-Nation, symbolisant la diversité et la cohésion de leurs composantes socio-culturelles, nous offrent un bel exemple de ce que doit être le vivre ensemble sénégalais", a rappelé le chef suprême des Armées lors de son allocution...