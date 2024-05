3ème édition de « The Return »2024 : Rama Ata Gaye et Scenafrik prônent le retour des afro-descendants

Ce vendredi 03 mai 2024, le comité d’organisation de « The Return » édition 2024 a tenu une conférence de presse. Ce programme s’inscrit dans le cadre d’un retour pour les afro-descendants (les noirs américains et la diaspora) au bercail et de la promotion de la culture et des valeurs africaines.

Organisé par Scenafrik (mouvement des acteurs de développement sur la place africaine), ce projet dénommé « the return » est plus qu’un retour car l’évènement offrira aux délégués l’occasion d’apporter les connaissances acquises dans le monde entier sur la terre de leurs ancêtres, en offrant une thérapie de guérison des effets de division de l’esclavage et de la colonisation.

Selon la promotrice de l’évènement, Rama Ata Gaye, « The Return » est un programme mis en place chaque année pour le festival BLACK Excellent pour couronner les hommes noirs par leurs actions. Il s’agira aussi de la fermeture de la porte non-retour à Gorée qui est un pansement psychologique. Cela dit-elle, « pour dire au revoir à tout ce qui était malheur pour l’Afrique.b» Cette fermeture sera suivie de l’intronisation des afro-descendants afin de les préparer à recevoir leur trône. Pour cette année, la 3ème édition de « The Return » se déroulera en trois jours (19, 20, 21 juillet) au Sine Saloum avec l’ouverture de la porte du retour pour l’intronisation et des prix décernés aux nominés. Les damnés Awards sont au nombre de 20 personnes, dont 12 hommes et 8 femmes comme Mme Aminata Samb du FODEM, de la Basketteuse Yacine Diop, Marianne Niox avec des autorités comme le ministre Yassine Fall, Abdourahmane Diouf. D’après l’organisatrice, les critères de sélection relèvent de l’exemplarité et des actions qu’ils ont mises en place sans pour autant attendre quelque chose en retour. Autrement dit, c’est le patriotisme et la bonté d’âme qui est prôné d’abord car, c’est la suite logique du panafricanisme comme elle l'a si bien souligné. « Le scenafricanisme, c’est la suite logique du panafricanisme. C’est panafricain par la philosophie, c’est panafricain par les actions. » D’où le thème « le monde, public de notre réussite » qui incarne l’engagement et l’excellence black. La présidente de la Scenafrik n’a pas terminé sans pour autant magnifier son partenariat avec la ville de Dakar pour son accompagnement avant de remercier le maire Barthélémy Dias qui selon elle, ses idées convergent avec leurs objectifs.

Le maire culturel Pape Diakhaté et le directeur culturel Makhtar Diaw représentant l’édile de Dakar ont félicité la présidente de Scenafrik pour cet événement extraordinaire. Ainsi, ils lui ont réaffirmé le soutien de la ville de Dakar avec comme innovation une co-production pour une collaboration avec la ville de Dakar.