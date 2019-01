3e championnat d’Afrique de Viet Vo Dao : Amadou Pène et Mouhamadou Niang représentent dignement le Sénégal au Maroc

L’union Marocaine de Vovinam Viet Vo Dao en collaboration avec l’African Vovinam Federation et la fédération royale Marocaine de Judo, ont organisé la 3e édition du championnat Africain de Viet Vo Dao c’était du 27 au 29 décembre dernier au Maroc.



Une compétition à laquelle a pris part le Sénégal représenté par deux Athlètes sur les Tatami de la ville de Kinatra, il s’agit de Amadou Pène et Mouhamadou Niang. Accompagné par Mansour FALL le président de l’union sénégalaise de Viet Vo Dao, de Me Mamadou DIOP le DTN Adjoint et Arbitre Africain, portant au total la délégation sénégalaise à quatre personnes.



Pour le compte de cette 3e édition Amadou Pène déjà champion d’Afrique en 2012 (Algérie) et 2016 (Cote d’ivoire) Médaillé de Bronze au championnat du monde de Paris en 2013, s’est encore illustré avec 4 médailles glanés, dont une en Or, une autre en argent et deux de bronze.

De son côté, en tant que digne représentant du Sénégal, son compatriote Mouhamadou Niang s’est aussi distingué en montant à trois reprise sur le podium avec ses trois médailles de bronze.



Au finish les lions du viet vo Dao terminent le tournoi à la 4e place au classement général, derrière la Tunisie, le Maroc et l'Égypte qui reste maître en Afrique.