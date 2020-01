Le ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la Ville du Royaume du Maroc, est venu prendre part au Salon International de Dakar avec une forte délégation. Selon Mme Nouza Bouchareb, « c’est une présence motivée par les orientations de notre Roi Mohamed VI qui donne à ce partenariat une place assez spéciale. On est motivé par un partage d’expériences et d’expertises avec le Sénégal. Notre présence à ce salon est due à une collaboration historique qu’on entretient avec le Sénégal».



Le Maroc qui a déjà lancé le projet de construction de huit villes, amasse une grande expérience dans ce domaine qu’il compte partager avec les autres pays africains comme le Sénégal qui a aussi lancé son projet de 100.000 logements selon le ministre. « Il y’a certains programmes de logement que le Maroc mène depuis un certain nombre d’années, à savoir le programme du logement social qui est un programme assez important pour le développement des pays Africains comme le Sénégal. Ce sont des projets qui existent au Maroc et les impacts sont réels dans la vie des populations », a-t-elle ajouté lors d’un entretien exclusif accordé à Dakaractu.