3ÈME CANDIDATURE / Isma Dioum dit pourquoi nul ne peut empêcher le Président Sall de postuler en 2024…

Diplômé en droit public, option administration générale, Isma Dioum estime qu’il est désormais un devoir moral pour tous les juristes Sénégalais de mettre terme à ce qu’il considère comme étant des « manipulations » perpétrées par une partie de l’opposition qui « abuse » du terme « esprit » dans l’interprétation de la loi instituant la limitation des mandats. Pour lui, l’esprit d’une loi ne saurait prendre le contrepied de la lettre, surtout quand celle-ci est « sans équivoque, très claire et tranchée ».

Répondant aux questions de Dakaractu -Touba, le leader politique évoque d’abord, le principe de la non réactivité des lois. « Ce principe nous dit de façon claire que les lois sont faites pour l’avenir et ne peuvent régir des situations antérieures à leur entrée en vigueur. La loi nouvelle de 2016 sur la durée du mandat ne peut pas s’appliquer au mandat de 2012-2019 ». Isma Dioum de convoquer l’histoire. « Ce mandat est écarté de l’article 27. Après la réintroduction du principe de la limitation des mandats à 02 de 1992, le Président Abdou Diouf avait demandé qu’on ne lui dise pas que son mandat 88-93 était concerné. Il avait droit à deux nouveaux mandats jusqu’à 2007. Ce même principe a été évoqué par Wade dans le contexte d’une rupture et renouvellement d’un ordre constitutionnel. Macky pourra aussi l’invoquer dans le contexte d’une continuité juridique avec de simples révisions constitutionnelles. »