39 morts et une cinquantaine de blessés : Un énième drame sans responsable…

Depuis la survenance de « ce crime », il n’y a que des victimes, il n’y a pas de responsables. Dieu sait qu’il en existe…Il est de coutume au Sénégal de dire que c’est la volonté divine en cas de drame, mais il est utile de s’arrêter dans pareil cas…



Si au Sénégal, la démission est un vocable inconnu des autorités, sous d’autres cieux, le responsable du secteur serait parti depuis les premières heures de la journée.



Dans beaucoup de pays, quand un drame d'une telle ampleur s'abat sur la Nation, le ministre moralement responsable, démissionne. Car l’autorité est toujours responsable du fait d’autrui, c’est la règle.



On annonce en grande pompe un conseil interministériel, ce lundi… À quoi ? Pour quelles décisions ?



Le 9 février 2017, le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne avait présidé un Conseil interministériel consacré à la sécurité routière... À l’époque, le Ministre Mansour Élimane Kane avait proposé des mesures fortes, approuvées par Monsieur le Premier Ministre. Et, le conseil interministériel avait validé le plan d’action qui a été proposé dont les 6 recommandations fortes suivantes :



1. Renforcer le contrôle axé sur la sécurité routière (tolérance Zéro) et les sanctions



2. Appliquer la réglementation sur la circulation des véhicules dans toute sa rigueur :

- Surcharge de passagers et de bagages,

- Règlementation des horaires de circulation,

- Circulation des deux roues, Maraudage,

- Les transports clandestins, war gaïndé,...



3. Mettre en place un centre de formation pour les métiers de la route



4. Instaurer le permis de conduire à points

5. Réformer le code de la route

6. Réformer les conditions d’ouverture et d’exploitation des auto-écoles



Enfin, il a été décidé de mettre en place un dispositif de suivi/évaluation de ces recommandations.