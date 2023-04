32e finale de la coupe du Sénégal : l'AS Kolda s'incline devant la JA aux tirs au but.

C'est terminé pour l'AS Kolda en coupe du Sénégal. En effet, l'équipe fanion de Kolda vient de s'incliner en 32e finale de la coupe du Sénégal devant la Jeanne d'Arc de Dakar aux tirs au but. Les deux équipes se sont âprement disputé la partie au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye ce mercredi 12 avril 2023.



À la fin du match, les équipes étaient à égalité. Et c'est l'épreuve fatidique des tirs au but qui départagera les deux équipes. Ainsi, le gardien de but de l'ASK ratera son tir au but. Et c'est à la suite de cela que les hommes de Lémou Dramé (Totti) seront éliminés de la coupe du Sénégal très tôt...