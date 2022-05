31 mai 2002 – 31 mai 2022 : Il y a 20 ans les Lions bouffaient le coq français au mondial…

Il y a 20 ans, à la Coupe du monde (Corée – Japon 2002) Les Lions du Sénégal dominaient (1-0) les Coqs Français, à l’époque champions du monde en titre. Un succès retentissant qui, vingt ans plus tard, n'a pris aucune ride et reste toujours aussi vivace dans l’esprit des sénégalais.



Tout un peuple qui se souvient encore du but historique de feu Pape Bouba Diop, poussé par le légendaire sélectionneur des Lions, Bruno Metsu et son compère sur le banc, Jules François Bocandé.



À la fois acteur et témoin privilégié de cette rencontre épique, l’attaquant international sénégalais, El Hadj Diouf, s’en est ouvert à la FIFA dans une interview pleine de nostalgie…

« Je connaissais notre puissance. On n'avait pas de star à cette époque-là, mais on avait une équipe soudée, avec des potes qui avaient envie d'écrire leur histoire et faire rêver tout un pays extraordinaire qui attendait de jouer une Coupe du Monde. Pour nous, la cerise sur le gâteau, c'était de tomber contre la France. On savait que tout le monde croyait que la France allait nous broyer. Mais on savait aussi que ce jour-là, on pouvait en faire notre jour. Le 31 mai 2002 », témoigne El Hadj Diouf sur le site officiel de la FIFA. »



« La veille du match, on a vu que l'équipe de France n'était pas venue s'entraîner sur le terrain du stade. Il paraît qu’ils avaient dit qu'ils n’avaient pas besoin de ça pour battre le Sénégal… D'après les journaux, ils allaient gagner 8-0. On avait entendu tellement de choses, donc on s'était dit : "Les gars, on est quand même les Lions, on n'est pas les Coqs ! Comment un coq pourrait-il manger un lion ? C'est impossible. »



« Quand on est rentré à l'hôtel, on zappait à la télévision et on voyait qu’on était sur toutes les chaînes du monde, tout le monde ne parlait que de nous. Toutes les télévisions, en Chine, en Asie, en Amérique du Sud, dans chaque maison des Lions. On avait accompli un travail extraordinaire.

Avec FIFA.com