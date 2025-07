3 nuit à Cambérène - La commune étouffe sous les cendres : pneus brûlés, colère sourde, et sans la police

Le poids du silence d'une nuit presque interminable ne dissimule plus la fureur d'une jeunesse exaspérée. Deux jours après les incidents qui ont ébranlé la localité, l'atmosphère demeure tendue, avec une braise toujours ardente. Nous avons revisité l'endroit, spécifiquement à Mbar Serigne Mourtalla, à proximité du rond-point Case-Ba qui borde la VDN, où les bruits de couloir indiquaient une résurgence possible de manifestations. Ce que nous avons observé confirme que la nuit est loin d'être tranquille.



La route était fermée, les pavés fumants, des pneus brûlés au centre de la chaussée… et aux alentours, il n'y a presque personne. Ni forces de sécurité, ni protestataires visibles. Une scène quasi irréelle. Les véhicules de police qui étaient garés sur les lieux ne s'y trouvaient plus. Est-ce une coïncidence ou un effet direct du discours prononcé par le président Bassirou Diomaye Faye, qui a catégoriquement dénoncé les violences, les homicides et l'utilisation abominable d'un homme comme bouclier humain ? Il est ardu de prendre une décision. Il se peut que les FDS aient réalisé qu'en prenant de la distance, elles apaisent les tensions. Ou peut-être pas.



Dans le respect de la sécurité, nous n'avons pas pu rester longtemps sur place. Pas d'entretiens, pas de conversations prolongées. Juste le temps de saisir quelques instants et de déchiffrer subtilement ce que la nuit garde encore secrètement silencieuse. Mais une chose est indéniable : la voix de la jeunesse de Cambérène ne s'est pas tue. Leur hurlement, ce sont ces pneus enflammés. Leur communication se résume à ces voies entravées. Cependant, au cœur de cette colère subsiste une certaine forme de discipline. Pas de magasin dévalisé, pas de produit volé, pas de boutique assaillie. Malgré tout, l'honneur de la commune semble sauvegardé. Toutefois, un autre péril se profile : depuis hier, des résidents rapportent des attaques perpétrées par des personnes « venues de lointain ». Cambérène est en état de tension... mais restez fier et digne.



Effectivement, la situation est déroutante. Une chose est claire : Cambérène ne se résignera pas à rester silencieuse. Entre le feu, la prière et la justice, la communauté laïque exhorte à la paix. Et peut-être qu'en cette obscurité, c'est elle qui est la vraie lumière.