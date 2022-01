2ème séance d'entraînement (Bafoussam) : Aliou Cissé opte pour un huis clos à Bangou, avec un groupe encore incomplet à 48h de la CAN...

Le bon vieux huis clos a été instaurée ce vendredi après-midi lors du second galop d'entraînement de l'équipe nationale de football du Sénégal au terrain du Tagidor Hôtel de Bangou (Bafoussam.)



En effet, Aliou Cissé a pris soin de bien verrouiller les portes de la tanière après avoir offert un quart d'heure au public comme l'impose le règlement de la confédération africaine de football (CAF).





Avec un groupe de 20 joueurs qui a pris part à la séance du jeudi, Aliou Cissé qui attend encore les Lions restés à Dakar du fait de la Covid-19, est désormais obligé de composer avec la blessure annoncée, du défenseur central, Abdoulaye Seck qui serait touché.



Si les causes et l'état de santé réel du joueur restent encore inconnus, ceci ne devrait pas trop perturber les plans de Cissé étant donné que ses actuels titulaires sont pour le moment disponibles.



En attendant l'intégration des joueurs restés au Sénégal en isolement après avoir été testés à la Covid-19, le sélectionneur sénégalais compte sur les retours en forme de Kalidou Koulibaly et Ismaïla Sarr qui pourraient prendre part aux rencontres du premier tour.



Pour le programme de ce samedi, le Sénégal ira s'entraîner au stade de Bandjoun. Une séance qui devrait également se tenir à huis clos (avec 15 minutes ouvertes au public.)