2e journée éliminatoires CAN 2025 : Des Lions timorés arrachent une victoire inespérée face au Burundi

Sous un soleil de plomb, le Bingu International Stadium du Malawi a été le théâtre d’une lutte acharnée entre les Hirondelles du Burundi et les Lions du Sénégal. Après avoir concédé un match nul (1-1) dans les ultimes secondes contre le Burkina Faso, vendredi dernier, Aliou Cissé et ses joueurs avaient à cœur de se relancer dans cette campagne qualificative pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2025. Une mission accomplie dans la douleur avec une victoire (1-0) du Sénégal grâce à un penalty d’Ismaïla Sarr. Les Lions s’emparent de la première place du groupe L avec 4 points.

Pour ce match crucial, le coach sénégalais a décidé de modifier son système de jeu, abandonnant son schéma très contesté en 3-5-2 pour un 4-3-3 plus adapté à ses joueurs. En défense, le gardien Édouard Mendy a retrouvé la cage, Formose Mendy a été titularisé à droite à la place d’Habib Diarra, tandis qu’Abdou Diallo a cédé sa place à Moussa Niakhaté dans l’axe. Ismaël Jakobs a complété la ligne défensive en occupant le couloir gauche. Au milieu de terrain, Pape Matar Sarr a été remplacé par Lamine Camara, tandis qu’Idrissa Gana Guèye et Pape Guèye ont été reconduits. En attaque, le trio offensif est resté inchangé, avec Nicolas Jackson en pointe, Sadio Mané à gauche et Ismaïla Sarr à droite.

Dès le coup d'envoi, les Lions se sont heurtés à une défense burundaise bien regroupée. Les Sénégalais ont éprouvé de grandes difficultés à pénétrer dans la surface adverse. Hormis quelques éclairs de Sadio Mané et Ismaïla Sarr remuant dans son couloir, les 20 premières minutes ont été marquées par un manque d’occasions franches. Nicolas Jackson, esseulé en attaque, est resté quasi invisible. La seule satisfaction résidait dans la complicité entre Lamine Camara et Ismaïla Sarr, très actifs sur le flanc gauche. Cependant, les Sénégalais ont cruellement manqué de justesse technique sur les coups de pied arrêtés, avec de nombreux déchets dans l’exécution des corners et des coups francs, une défaillance récurrente pour les joueurs de Cissé.

À la reprise, le Sénégal a montré un visage plus déterminé. À peine quelques minutes après la mise en jeu, Nicolas Jackson a manqué une occasion en or d’ouvrir le score. Les Lions, plus agressifs dans la conquête du ballon, ont intensifié le rythme de leurs offensives. À la 60e minute, Aliou Cissé a décidé de réagir en faisant entrer Habib Diallo à la place de Jackson, qui manquait de réalisme. Dans la foulée, Ilimane Ndiaye a également été lancé sur le terrain, à la place de Gana Guèye. Les Sénégalais tentent tout pour aller chercher la victoire.

Justement, contre le cours du jeu, une opportunité inespérée se présente aux sénégalais. À la 65e minute, Sadio Mané obtient un penalty suite à un geste mal maîtrisé d’un défenseur burundais dans la surface. Alors qu’il s’apprêtait à tirer, l’arbitre égyptien a sommé Mané de quitter le terrain au prétexte qu’il était resté au sol pour se faire soigner, et devait sortir du terrain conformément au règlement. Finalement, c’est Ismaïla Sarr qui se chargera de tirer le penalty, le transformant avec succès, offrant l’avantage au Sénégal (1-0.)

Pour sécuriser les trois points et éviter le scénario de la fin de partie contre le Burkina, le coach Cissé lance le jeune latéral gauche El Malick Diouf qui étrenne sa première sélection. Dans l’entre jeu, Lamine Camara passe le relais à Pape Matar Sarr. Les jeux sont faits, le Sénégal s’impose dans la douleur. Cette victoire, bien que laborieuse, permet aux Lions de se relancer dans cette qualification pour la CAN 2025.