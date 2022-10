2e journée Ligue 1 : Diambars se relance face à la Linguère, le Jaraaf de Youssouph Dabo battu par la Douane…

Les Diambars de Saly ont bien réagi ce samedi pour le compte de la seconde journée de Ligue 1 sénégalaise. Pour la réception de la Linguère, ils ont parfaitement lancé leur début de saison en dominant les Saint-Louisiens, (2-1.)

Un succès à domicile qui atténue la défaite du week-end dernier (2-1) subie face aux Gones de Dakar Sacré-Cœur.

Par contre, la Linguère fait une mauvaise entame de championnat à la suite du nul blanc (0-0) face à l’US Gorée.

La surprise de la journée vient de la rencontre qui avait lieu entre la Douane et le Jaraaf. Après avoir concédé le nul contre la Sonacos (0-0), le Jaraaf a été battu par l’AS Douanes (1-0.)

Mamadou Lamine Diouck a inscrit l’unique but de la rencontre, à la 75ème sur penalty. Les douaniers qui avaient été battus par le Jaraaf à l’aller comme lors du match retour de la saison dernière, prennent leur revanche sur le club de la Médina.

Youssouph Dabo cherche encore la bonne formule avec un match nul lors de la première journée et cette défaite qui vient plomber les débuts du Jaraaf.

À l’issue de la première journée, Dabo avait évoqué entre autres, le manque d’expérience de certains de ses jeunes joueurs qui découvraient pour la plupart la Ligue 1…

La Sonacos reste sur une dynamique de deux matches nuls sans marquer ni prendre le moindre but. Les huiliers avaient tenu en échec le Jaraaf (0-0), avant de reconduire le même résultat, cette fois-ci à domicile, face au Stade de Mbour.

Les Mbourois s’en tirent bien avec quatre points pris en deux journées. Ils avaient notamment battu Guédiawaye FC (0-1) le week-end passé…



2eme journée Ligue 1 les résultats du samedi…

Diambars FC 2-1 Linguère

Sonacos 0-0 Stade de Mbour

AS Douanes 1-0 Jaraaf