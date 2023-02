2e Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique : "Construire des infrastructures en Afrique exige que nous travaillons ensemble." (Paul Kagamé)

À l'occasion du 2ème Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique co-organisé par le Sénégal et AUDA-NEPAD, le président de République du Rwanda, Paul Kagamé, a formulé ses plus vifs remerciements envers le président Macky Sall pour cette invitation, mais également l'accueil qu'il lui a réservé.



Après ces mots de remerciements, Paul Kagamé a statué sur la thématique "Maintenir l'élan vers les infrastructures de classe mondiale en Afrique", en disant : "Au cours des années, il y a eu des progrès considérables sur le continent Africain notamment dans les infrastructures mais les failles dans le domaine des d'infrastructure restent consistantes. Et pour combler ce vide, mobiliser les ressources est très important", a-t-il soutenu, avant de préciser que "ce sommet est une occasion pour ajouter à celà des financements mixtes en nouant des partenariats avec le secteur privé pour rendre nos projets d'infrastructures encore plus rentables."



C'est dans la même dynamique qu'il a constaté l'initiative pour la promotion des infrastructures qui n'a eu de cesse de s'accroître. Et à ce niveau, il soutient également que pour construire des infrastructures en Afrique, il est fondamental et nécessaire "que nous travaillions ensemble avec le gouvernement et avec le secteur privé. En fait, celà nous aide à opérationaliser son plein potentiel dans la zone de libre-échange du continent africain. Celà fait partie de notre large vision comme celà a été souligné dans l'agenda 2063 de construire des infrastructures pour tout le monde et celà est un élan qui nous permettra de faire des progrès rapides et d'atteindre notre objectif commun sans lequel nous ne pouvons pas être satisfait et faire nos activités comme il se doit..."