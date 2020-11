29 feux de brousse ravagent 5.491 ha cette année au Sénégal : Le MEDD appelle à la vigilance.

"Préserver notre environnement contre toute attaque dévastatrice", est ce qui doit animer tout citoyen soucieux d'entretenir le bien commun. L'un des facteurs destructeurs de notre environnement demeure ces feux de brousse qui prennent des proportions inquiètantes. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le déplacement du ministre de l'environnement et du développement durable dans le Nord-Ouest du Sénégal, qui veut mettre un terme à ce fléau.



Abdou Karim Sall au Ranch de Dolly (dans la région de Louga) informe : "cette situation préoccupante a déjà provoqué cette année au Sénégal, 29 feux de brousse qui affectent 5.491 ha de terres herbacés". Ce qui doit interpeller tous les acteurs et soldats de l'environnement à participer à cette guerre contre ces catatrophes impévisibles en usant de la vigilance. Pour sa part, Abdou Karim Sall assure que tous les services du ministère de l'environnement et du développement durable, seront en alerte pour que ces feux de brousse soient maîtrisés.



Dans son discours, d'après le lancement de ces pare-feux ce matin, le ministre Abdou Karim Sall rappelle que tous les moyens techniques et matériaux vont être, désormais déployés pour lutter efficacement contre les feux de brousse.



En outre, il a salué le travail abattu par les agents des eaux et forêts dans cet espace riche de 87. 500 ha et appelle à la vigilance des citoyens qui demeurent les principales victimes de par leur proximité.