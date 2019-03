28e journée L1 / Rennes - Caen : Mbaye Niang et Ismaïla Sarr offrent la victoire aux Rennais (3 - 1)

Les Sénégalais du Stade Rennais, notamment Ismaïla Sarr et Mbaye Niang ont grandement contribué à la victoire de leur club cet après-midi. Trois jours après son joli succès face à Arsenal (3-1) en huitième de finale aller de Ligue Europa, le Stade Rennais retrouvait son public du Roazhon Park ce dimanche face au Stade Malherbe de Caen (28e journée de Ligue 1), dixième du championnat.



Après avoir concédé l'ouverture du score suite à un but de Ninga. C'est sur un superbe coup-franc direct que Bourigeaud permettait à son équipe de revenir au score (1-1) .



En deuxième période, Hunou donnait l'avantage à Rennes en reprenant un centre de Ismaïla Sarr (58e, 2-1) Finalement, c'est l'autre attaquant Sénégalais de Rennes, Mbaye Niang, qui enfonce le clou, en marquant le troisième but sur un service de l'intenable Ismaïla Sarr. Avec cette victoire, Rennes se hisse à la huitième place du podium.