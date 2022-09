25ème CAN handball Dames à Dakar : le nouveau ministre des sports, Yankhoba Diattara, s’attend à une organisation rigoureuse…

Le tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique féminine d’Handball, s’est déroulé ce mercredi à Dakar, en présence de Yankhoba Diattara, fraîchement désigné ministre du sport. Pour ces prochaines joutes qui auront lieu entre le 9 et 19 novembre au Dakar Aréna de Diamniadio, les Lionnes sont tombées dans la poule C en compagnie du Cameroun, de la Côte d’ivoire et de Madagascar…

D’emblée, Yankhoba Diattara s’est réjoui de la désignation du Sénégal pour abriter ce tournoi majeur : « Le Sénégal est honoré d’abriter la compétition et remercie, au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall et au nom de toute la Nation Sénégalaise, la Confédération Africaine de Handball, pour avoir porté son choix sur notre pays. Le Sénégal, faudrait-il le rappeler, est une terre d’handball. C’est Dakar qui avait abrité, il y a seulement trois ans, le tournoi qualificatif des Jeux olympiques de Tokyo 2020 (TQO) d’handball en septembre 2019. »

Avec une compétition qui regroupe treize (13) sélections nationales, dont l’Algérie, l’Angola, le Cap-Vert, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Maroc, la République Démocratique du Congo et la Tunisie en plus du Sénégal, pays hôte, le nouveau patron du sport sénégalais a lancé le défi de l’organisation. « Je demande vigoureusement au Comité d’organisation de prendre toutes les dispositions utiles pour une organisation réussie de cette 25ème édition, en associant l’ensemble des parties prenantes et construire les synergies indispensables à cet effet. »

Pour finir, les efforts de l’actuel président de la fédération sénégalaise d’handball ont été salués… « Je voudrais féliciter et encourager le Président de la Fédération sénégalaise d’handball, Monsieur Seydou Diouf, pour les efforts inestimables qu’il ne cesse de déployer pour le développement de la pratique de l’handball au Sénégal et sa compétitivité à l’échelle africaine et mondiale. »

Dans les autres groupes, la tenante du titre, l’Angola sera confrontée à la RDC, à l’Algérie et au Cap-Vert dans le groupe A. Alors que la poule B est formée par cinq sélections à savoir la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, le Congo et la Guinée.



De leur côté, les Lionnes vont une nouvelle fois tenter de remporter un premier titre continental…