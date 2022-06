23 juin 2011 / 23 juin 2022 : Serigne Mbaye Thiam acteur de la deuxième alternance, fait le parallélisme entre les protagonistes des deux époques.

Successivement ministre de l’éducation nationale et ministre de l’eau et de l’assainissement depuis un peu plus de 10 ans après l’avènement du régime de Macky Sall, le socialiste Serigne Mbaye Thiam se rappelle de la méthode utilisée par les leaders des acteurs politiques qui voulaient le changement en 2011.



Avec le président Macky Sall, à l’époque, tête de file de la coalition Macky 2012, les luttes se faisaient, d’après le ministre Serigne Mbaye Thiam en respect aux institutions.



À l’occasion de ce face à la presse ce matin correspondant à l’anniversaire du 23 juin, Serigne Mbaye Thiam compare les deux formes de lutte notamment celle de 2011 et de 2022.