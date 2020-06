23 juin 1865 / Bataille de Ndoungoussine : Les guerriers de Mansa Kimintan Kamara défont les troupes coloniales anglaises.

23 Juin 1865, 23 Juin 2020 cela fait exactement 155 ans que les guerriers de Mansa Kimintan Kamara, Roi du NIANI, ont défait les troupes coloniales anglaises à la bataille de Ndoungoussine.



En effet, Mansa Kimintang et ses redoutables guerriers battaient ainsi les troupes anglaises et leurs alliés locaux (une très forte coalition) pour la deuxième fois, coup sur coup. La première bataille avait eu lieu en Gambie, à Makati (= MacArthur ou Georgetown pour les Anglais ). C'est à cause de cette victoire éclatante que Makati est appelée " Diandianbouré " par les populations locales. C'est ainsi, que le royaume du NIANI, jamais ne connut la colonisation. Comme quoi, il y a un autre " 23 juin " historique, mais hélas très peu connu des sénégalais.

Mais les deux dates ont en commun la particularité d'avoir dit "NON". D'ailleurs le 23 juin 2011, ceux-là qui étaient devant les grilles de l'Assemblée nationale, ne chantaient-ils pas " NIANI BAGN NA". Comme quoi...