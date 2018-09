21 ans après son rappel à Dieu : Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, toujours dans les cœurs

Ce vendredi 14 septembre 2018 marque l’an 21 du rappel à Dieu du grand rassembleur, l’unificateur des foyers de tensions, Serigne Abdoul Aziz Sy. Le troisième khalife de El Hadj Malick Sy reste toujours dans les cœurs des sénégalais. En plus des quarante années passées à la tête de la tarikha Tidjaniya, Moulaye Dabakh était l’homme d’action qui conjugua tous ses efforts pour la paix et la concorde nationale. Les fidèles et disciples tidjanes retiennent de lui un homme à l’âme débordante de foi, de générosité et de compassion à l’égard de tous.



En cette période pré-électorale marquée par une montée d’adrénaline, la voix de Mame Abdou raisonne encore dans le pouls profond du peuple, toutes religions confondues.