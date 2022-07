21 Jours de campagne : Aminata Touré assure et rassure BBY…

Aminata Touré n'a pas été en reste. Seule femme à la course comme tête de liste nationale pour les législatives du 31 Juillet, Mimi Touré s'est déployée à l'intérieur du pays dès la deuxième journée de la campagne, le lendemain de la Tabaski. La candidate a entamé sa tournée nationale par une séance de prières et recueillement à la cité religieuse de Touba, où elle a été reçue tour à tour par le Khalife général des Mourides et ensuite son porte parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.



Les prières reçues, le voyage béni, Aminata Touré et sa délégation se sont lancées le même jour dans la campagne à fond. Linguère et Ranérou accueilleront en premier lieu la tête de liste nationale BBY. Malgré l'heure tardive à laquelle la délégation est arrivée dans ces deux villes, c'est une foule compacte qui est sortie accueillir la délégation.



Il en sera ainsi tout au long de la tournée nationale qui mènera la délégation à Louga, Saint-Louis, Podor, Matam, Kanel, Kidira, Goudiry Tambacounda, Vélingara, Kolda, Sédhiou, Bounkiling, Ziguinchor, Oussouye, Cap Skiring, Bignona, Goudomp, Poste Keur Ayib, Nioro Du Rip, Kaolack, Kaffrine, Koungheul, Gandiaye, Guinguéneo, Gossas, Diourbel, Bambey, Tivaoune, Kébémer, Darou Mousty, Diamniadio, Mbour, Factick, Foudiougne, Passy, Sokone, Toubacouta, Karang, Thiadiaye, Sandiara, Rufisque et Dakar entre autres localités traversées.



Un long périple qui a drainé des foules et qui a mobilisé les responsables politiques de la coalition BBY autour de l'essentiel. Partout où elle est passée, les responsables politiques ont exprimé leur ferme engagement dans l'unité, à faire triompher BBY au soir du 31Juillet prochain. Du haut de sa voiture et à chaque occasion qui se présentait à elle, la tête de liste Aminata Touré a assuré l'animation de sa tournée. Elle ne ratait aucune occasion de faire bouger son corps aussi, sous le rythme de l'ambiance et des sons du Touré Kounda, du Ngoyane, du Bayil, ou encore des Tassou. Une véritable apothéose!



Loin de cette animation, Aminata Touré ne s'est pas voilée aussi la face. Elle n'a raté aucune occasion pour rappeler les réalisations du chef de l'État dans chaque localité qu'elle traverse, avant de revenir sur les enjeux, les perspectives et les objectifs que s'est fixés le président Macky Sall en terme d'électorat au soir du 31 Juillet. Une manière de rassurer les militants que la victoire est bien possible au soir du dimanche, vu l'unité réussie entre les différents responsables politiques de la coalition. Ce que la coalition n'avait pas réussi aux dernières locales. Tout pour dire que Aminata Touré a assuré sa campagne et a rassuré sa coalition BBY. Reste à voir la vérité des urnes de ce dimanche...