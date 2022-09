20ème commémoration du naufrage du Joola à Ziguinchor : entre prières, recueillement et dépôt de gerbes de fleurs au cimetière de Kantène.

Pour ce 20e anniversaire du naufrage du Joola, la cérémonie a démarré par des prières, un instant de receuillement et un dépôt de gerbes de fleurs au cimetière de Kantène, ce lundi 26 septembre 2022. Le tout en présence du ministre des forces armées Sidiki Kaba, de Doudou Ka, ministre des transports aériens et des familles des victimes.



Après avoir déposé la gerbe de fleurs au cimetière de Kantène, des prières ont été formulées pour le repos éternel des âmes des naufragés par les représentants de l'évêque de Ziguinchor Fulgence Coly et de l'imam ratib M. Aïdara.



Occasion saisie par le représentant de l'évêque pour dire : "au Seigneur, nous confions le repos éternel des âmes des naufragés."