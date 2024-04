20e journée Ligue 1 : Teungueth creuse l’écart, les Diambars filent vers la relégation !

La formation de Rufisque continue d'accroître son avance. Teungueth FC, en tête du classement, maintient sa suprématie en s'imposant (0-1) face à l'US Gorée ce samedi 13 avril. C'est Youssoupha Sanyang qui a marqué le seul but du match à la 50e minute d'un tir lointain.



De leur côté, les joueurs de Gorée ont touché la barre transversale grâce à Ngalla Ndoye à la 21e minute. Toutefois, cela n'a pas été suffisant pour rivaliser avec le leader de la Ligue 1. Par la suite, Ndoye et Sanyang ont été expulsés à la 56e minute. Avec 40 points au compteur, le TFC met la pression sur le Jaraaf, classé deuxième avec 32 points, qui affrontera le Casa Sports demain au stade de Ngor.



Après leur défaite contre Pikine (1-0), les joueurs de l'île enregistrent leur deuxième revers consécutif en championnat. Le promu Jamono Fatick a décroché une victoire prestigieuse contre Dakar Sacré Cœur (1-3) ce samedi, lors de la 20e journée de la Ligue 1. Balla Camara, Mouhamed Coly et Ibrahima Tamba ont grandement contribué à la victoire de l'équipe de Fatick.



Par ailleurs, le Stade de Mbour a réalisé un exploit majeur en s'imposant (3-0) face à Diambars, ce qui lui permet de s'éloigner de la zone de relégation. En revanche, pour Diambars, qui occupe la dernière place du classement, la perspective de la relégation se concrétise de plus en plus !



US Gorée 0-1 Teungueth FC



Dakar Sacré Cœur 1-3 Jamono Fatick



Diambars FC 0-3 Stade de Mbour