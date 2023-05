1er mai / Macky Sall « raisonne les travailleurs : « On ne peut pas tous les jours, sans préavis, être en grève… Un jour de grève égale un jour sans salaire »

Sous un climat d'échange poussé, en toute décontraction, le président de la République du Sénégal a reçu les travailleurs à l’occasion de la fête internationale du travail. Au Sénégal, avec les nombreuses revendications, les manquements et la situation que vivent de manière permanente les travailleurs, il était nécessaire que le chef de l’État parle avec les acteurs cet après-midi. C’est après que les cahiers de doléances lui ont été remis que le chef de l'État a tenu un langage de vérité aux acteurs syndicaux. « Je demande au gouvernement de veiller à l’installation de comité de dialogue dans les maisons des travailleurs. Mais il faut aussi dénoncer les grèves illégales. Ces grèves qui n’ont rien à voir avec les revendications sociales des travailleurs doivent être punies. Vous avez vos cahiers de doléances mais le président de la République et le gouvernement ont aussi leurs doléances. Je veux bien payer mais, il faut que la productivité et le travail soient de mise », dira le président Sall tout en précisant aux syndicalistes qu’il faudra trouver un nouveau pacte de stabilité et d’émergence économique entre les acteurs et le gouvernement.