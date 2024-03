1er jour de campagne d’Idrissa Seck: Le candidat de REWMI donne les raisons de son « long confinement politique »

Comme les autres candidats en lice, le président du parti Rewmi a envahi le terrain pour rencontrer blés sénégalais. Mais Idrissa Seck débute sa campagne avec les acteurs de la pêche. Ce dimanche, le président Idrissa Seck, candidat de la coalition IDY2024 s’est déplacé à Ouakam pour signer la Charte pour une pêche durable.







Le leader de Rewmi a en profité pour éclairer sur les motivations de son long silence depuis plusieurs semaines, malgré tout ce qui s’est passé en termes d’informations politiques. « Beaucoup se posaient la question sur mon silence depuis plusieurs jours. Diriger un pays ne se fait pas dans la précipitation et l’amateurisme. Cela exige beaucoup d’efforts et un mise à jour pour se mettre au rythme de ce qui se passe et comment l’aborder et le gérer. C’est cela qui nous a poussé à revisiter tous ces secteurs et les acteurs pour voir comment travailler dans le futur. Et nous avons décidé de le faire avec les acteurs de la pêche » a indiqué le candidat dont le programme est un pacte qu’il compte faire avec ces secteurs socioéconomiques qu’il a déjà ciblé.







Mais Idrissa Seck, se voulant plus clair, rappelle que sa réflexion date de bien des années : « Je l’ai commencé depuis très longtemps. Il faut que vous vous rappelez que j’ai été, en 1988, à l’âge de 28 ans, le directeur de campagne du président Wade. J’ai eu beaucoup de responsabilités dans ce pays. Mais être président de la République exige de savoir ce qui se passe dans le pays et en dehors. C’est toute la pertinence de ce pacte que je compte signer avec le peuple. Nous avons besoin de cohésion nationale, de paix, de sécurité, de stabilité. C’est un travail énorme mais possible » dira le président de la coalition IDY2024.