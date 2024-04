1er conseil des ministres/ Proximité, humilité et ouverture », les instructions du Président Bassirou Diomaye Faye au gouvernement

Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a tenu ce mardi son premier Conseil des ministres en présence des membres du gouvernement avec à sa tête, le Premier ministre Ousmane Sonko. Le président de la République a insisté sur le rôle, l’action et la responsabilité du gouvernement, institution qui doit toujours s’arrimer au respect de l’Etat de droit et aux valeurs panafricaines historiques qui entretiennent la vie en société, au regard de la montée en puissance des exigences des populations.



Le président de la République a ordonné la tenue d’un Séminaire gouvernemental de cadrage global de l’action de l’Etat, ainsi que le développement d’une Stratégie de communication gouvernementale innovante, basée sur l’anticipation, la précision des messages, mais surtout sur l’appropriation des politiques publiques par les populations, qui doivent rester au cœur des interventions du Gouvernement. Sans cette optique, le chef de l’Etat a invité les membres du gouvernement à rester humbles et sobres, à cultiver l’écoute, l’efficacité, dans la collégialité et la solidarité, afin d’assurer la réalisation soutenue du projet qui a été soumis aux populations sénégalaises.