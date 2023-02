1923-2023 / Centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop : 37 ans après sa disparition, l’ombre idéologique de Cheikh Anta Diop plane-t-elle toujours sur l’espace politique ?

Cheikh Anta Diop était bien un intellectuel agairit et un militant qui s’est imposé dans le monde la politique avec son idée de panafricanisme d’ailleurs. Cela s’est fait remarquer dès ses débuts dans cette phase de contestation et de revendication de l’identité africaine. Intellectuelle et militante, se déroule dans une période d’effervescence politique. Juste après l’indépendance du Sénégal, le parti le plus à gauche sur l’échiquier politique sénégalais, fut le Parti Africain de l’Indépendance (PAI). Mais en 1961, Cheikh Anta Diop lance son premier parti, dénommé le Bloc des Masses Sénégalais (BMS). Il est emprisonné pendant un mois en juillet 1962 avant que le BMS ne soit interdit avec notamment une répression qui s'ensuit et obligeant certains membres de son parti à rejoindre l’Union Progressiste Sénégalaise de Mamadou Dia et Senghor. En novembre 1963, il crée donc un nouveau parti, le Front National Sénégalais (FNS) qui, n’ayant pas obtenu de récépissé gouvernemental, n’aura jamais d’existence légale. Les années qui suivent correspondent au développement de l’hégémonie de Léopold Sédar Senghor, dont les divergences philosophiques et politiques avec Cheikh Anta Diop se succèdent de plus belle.



Mais qui épouse aujourd’hui l’idéologie de Cheikh Anta Diop dans l’espace politique? La question a été bien posée à certains qui connaissent bien le parcours du panafricaniste, Cheikh Anta Diop. Pratiquement, ce sont les mêmes convergences qui se retrouvent dans les deux courants. Toutefois, les époques et les contextes restent toutefois différents entre le RND et le Pastef/ Les patriotes. Cheikh Anta Diop incarnait le panafricanisme et le pastef, la souveraineté politique et économique. Ainsi, un même levier qu’ils partagent, d’après l’analyste politique Mamadou Albert Sy. Cheikh Anta avait comme fondement de la pensée, cette sève panafricaniste. Le Pastef, qui est aussi dans le sillage de Thomas Sankara.



Dans l’optique de l’éthique, Cheikh Anta Diop incarnait la constance. Le Pastef de Ousmane Sonko s'inscrit aussi dans ce sillage. Avec Cheikh Anta Diop, l’engagement était bien au rendez-vous avec l’adhésion de plusieurs intellectuels notamment des universitaires, des enseignants etc… Le Pastef, même si la plupart reste des jeunes, les aspirations à la souveraineté et à voir une Afrique indépendante est bien une réalité. On remarquera certains anciens du Rassemblement national démocratique (RND). Aujourd’hui, dans « Magui Pastef » il y’a des militants qui ont cheminé avec Cheikh Anta Diop et qui, aujourd’hui, se voient dans le Pastef. C’est le cas par exemple de Babacar Faye, âgé de 76 ans qui s’est exprimé au téléphone de Dakaractu. « Le Rassemblement National démocratique s’est aujourd’hui allié au Pastef pour perpétuer cette politique africaine, universelle qu’avait Cheikh Anta Diop ». Selon lui, la politique est aujourd’hui africaine, il ne s’agit pas simplement d’avoir une vision futuriste sénégalaise. D’ailleurs, selon lui, Cheikh Anta Diop réfléchissait au-delà du sénégalais. Il était universel. En effet, Cheikh Anta Diop pensait, de manière générale, sur les formes de représentations politiques, sur la question de l’industrialisation du continent, de ses sources énergétiques ou encore l’enjeu d’une armée moderne et souveraine. Aujourd’hui, ces thématiques demeurent actuelles et appellent à une réflexion sur le comportement approprié des entités politiques pour faire face aux enjeux de développement africain.