18 Safar / Touba 2020 : Revivez les temps forts du magal, la grande mosquée refuse du monde !

L'édition 2020 du Grand Magal de Touba restera forcément dans les annales. Et, pas forcément pour les raisons annoncées au préalable, c'est à dire la pandémie du coronavirus. Au contraire, celle-ci a eu comme conséquence directe, de booster encore plus le taux de fréquentation de la ville sainte et de ses différents mausolées, lieux de pèlerinage. La grande mosquée de Touba à l'épreuve de la Covid-19. Révivez ces moments d'engouement, de recueillement et de profonde dévotion au guide éternel des mourides, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.