18 Safar : Le thiantacone Yague Faye revient sur son parcours avec Cheikh Béthio et sur sa carrière.

À quelques jours de la célébration du grand Magal de Touba, les talibés de Cheikh Béthio Thioune préparent dans la ferveur et l'allégresse ce grand jour de commémoration entre talibés mourides. C’est donc une occasion pour le chanteur Yague Faye de revenir sur sa vie avec son guide et ensuite de regretter les récentes agitations survenues au sein de leur groupe. Rencontré par Dakaractu, Yague Faye est largement revenu sur sa carrière et promet des nouveautés dans les jours à venir...