17ème journée L1: Niarry Taly obtient un nul blanc à Ziguinchor devant le Casa Sports (0-0)

L'équipe de Niarry Taly/Grand-Dakar/Biscuiterie a contraint au nul à Ziguinchor, l'équipe du Casa Sports, score final (0-0). Un petit point précieux pour les visiteurs qui ne voulaient pas enregistrer de défaite à Ziguinchor. Car une défaite serait synonyme de descente aux enfers.

C'est pourquoi, dès l'entame de la rencontre, Pape Thiaw, l'ancien international du Sénégal de l'épopée 2002, sachant que le secteur offensif du Casa est très dangereux surtout ses excentrés, a prôné un système ultra défensif. Niarry Taly jouant avec trois axiaux sans compter les deux arrières. Un système de 3-5-2 maintenu jusqu'à la mi-temps.

Malgré ce système ultra défensif, c'est Ngb qui a enregistré la première occasion franche à la 15ème minute de jeu. C'est le portier du Casa Sports, Ousmane Mané, qui a sauvé les meubles en s'emparant du cuir. Les deux équipes sont allées aux vestiaires sans le moindre but marqué.

Au retour des vestiaires, Pape Bouna Thiaw a procédé au premier changement après avoir joué quelques minutes. Il fait sortir un joueur axial en l'occurrence Abdoul Aziz Ndiaye pour faire entrer un excentré El Hadji Latyr Ndiaye. Une manière pour lui de piéger le Casa qui attaque à outrance.

Malgré les changements de part et d'autre et les réorganisations tactiques des deux techniciens, le score n'a pas changé à la fin du match.

L'autre fait marquant, c'est la prestation de Moussa Marone qui a causé du fil à retordre à la défense de Ngb. Malheureusement pour lui, l'attaque du Casa Sports était toujours en retard...