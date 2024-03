17e journée National 1: AS Kolda bat EJ Fatick...

l'AS Kolda a battu EJ Fatick par un but à zéro pour le compte de la 17e journée de natation 1, ce samedi 30 mars au stade régional. C'est en première période que l'AS Kolda a ouvert le score par un coup franc direct de Seydou dossard 13. Le score restera ainsi jusqu'à la pause malgré une poussée des visiteurs.





A la reprise les visiteurs ont tout tenté de recoller au score mais en vain. En ce sens, les koldois conserveront ce score d'un but à zéro jusqu'à la fin de la partie. Avec cette victoire, l'AS Kolda occupe la troisième place du classement et espère remonter en ligue 2.



Madou Diallo