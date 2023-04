16ème journée Ligue 1 : L’AS Pikine réalise l’exploit face au leader, Diambars, DSC domine la Linguère…

Quatre rencontres se sont jouées ce samedi pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1 sénégalaise. Des matches loin d’être spectaculaires malgré deux victoires notées dont une à l’extérieur, pour trois petits buts marqués et deux nuls blancs en attendant les matches du dimanche…



La belle opération a été réalisée par les Gones de Dakar Sacré-Coeur qui ont consolidé leur 5ème place en s’imposant (2-0) face à la Linguère qui stagne toujours à la 13ème place.



Un résultat qui contraste avec celui du leader de la Ligue 1, Diambars, qui a été surpris sur son terrain. Les académiciens ne s’attendaient certainement pas à perdre (0-1) contre l’AS Pikine qui réalise le hold-up du week-end grâce au but de Mandoumbé Wade (31ème).



Si les Pikinois (7èmes, 20 pts) se rapprochent du haut de tableau avec ce succès inespéré, Diambars (1er, 28 pts) voit sa première place menacée par le Casa Sport (3ème, 26pts) qui doit jouer ce dimanche.



Les Crabes de Guédiawaye FC n’ont pas profité de la mauvaise opération de Diambars, pour les rejoindre à la tête du classement. En effet, Guédiawaye (2ème, 26 pts) s’est contenté d’un nul (0-0) sur le terrain de la Sonacos (10ème, 18 pts.) Enfin, l’AS Douanes (12ème, 18 pts) n’a pas réussi à venir à bout du stade de Mbour (0-0.)



Dakar Sacré-Coeur (2-0) Linguère

Diambars FC (0-1) AS Pikine

Sonacos 0-0 Guédiawaye FC

AS Douanes (0-0) Stade de Mbour