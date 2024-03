15e journée de Ligue 1 : Le Jaraaf fait du surplace, pendant que Teungueth FC s’échappe !

Lors de la 15e journée de la Ligue 1, Teungueth FC a consolidé sa position en tête du classement avec 28 points, remportant une victoire contre l'US Ouakam (2-1) au stade Ngalandou Diouf ce samedi. Le Jaraaf, après un match nul (0-0) contre Guédiawaye FC lors de la dernière journée, a une fois de plus stagné avec un autre match nul (0-0).



Malgré cela, l'équipe reste à la deuxième place avec 25 points, à trois longueurs du leader Teungueth FC, qui a triomphé de l'US Ouakam grâce à un doublé de Malickou Ndoye, leur défenseur. L'AS Pikine a été contrainte au match nul (1-1) contre la Linguère de Saint-Louis au stade Alassane Djigo ce dimanche.



De même, Génération Foot a partagé les points avec l'US Gorée (1-1), accumulant ainsi cinq matches sans victoire et se classant à la 10ème place, loin de la course au titre. La situation n’est pas plus reluisante du côté de Diambars, avant-dernier au classement de la Ligue 1, ils continuent de traverser une période difficile. Les académiciens qui ne comptent que deux victoires cette saison, ont enregistré une sixième défaite en championnat, en s’inclinant devant la Sonacos (3-1).



Le stade de Mbour et Diamono de Fatick ont terminé leur affrontement sur un match nul spectaculaire (2-2), tandis que le Casa Sports a été surpris chez lui (1-0) par Guédiawaye FC.