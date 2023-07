15 juillet 2019 - 15 juillet 2023 : Quatre ans après sa disparition, Ousmane Tanor Dieng toujours dans la mémoire des sénégalais

Le 15 juillet 2019 fut une date mémorable et empreinte de regrets avec le décès de l’ancien secrétaire général national du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng à Paris.



L’ancien président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) a rendu l’âme à l’âge de 72 ans. Ousmane Tanor Dieng a été inhumé dans sa terre natale, Nguéniène.



Son parti, ses alliés en premier chef le président Macky Sall et le Sénégal entier se souviendront toujours de cette icône politique dont la discrétion a été reconnue et saluée...