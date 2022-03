14ème journée L1 : Le match Guediawaye FC vs AS Pikine se jouera au stade Abdoulaye Wade à titre de test, selon la FSF.

La fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de prendre les devants concernant la réception de l'Égypte pour le match retour (Sénégal / Égypte, le 29 mars prochain) comptant pour les barrages de la Coupe du monde Qatar 2022. Pour se faire, en collaboration avec la ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) il a été décidé de faire jouer le match de 14ème journée de ligue 1 qui va opposer l'AS Pikine au Guédiawaye FC, au sein du nouveau stade Me Abdoulaye Wade sis à Diamniadio.



Pour la FSF dirigée par Augustin Senghor, il s'agit là d'un match test qui permettra aux autorités sénégalaises d'organiser dans des conditions réelles une rencontre en tenant compte de l'aspect sécuritaire, de la billetterie, du protocole sanitaire, etc... Un derby chaud bouillant entre Pikine et Guédiawaye qui vont certainement assurer le show sur la magnifique nouvelle pelouse, mais aussi au niveau de la mobilisation des supporters.



Ce afin d'en tirer le maximum d'enseignements et procéder au besoin à des réajustements lors du match retour entre le Sénégal et l'Égypte. "Pour une bonne maîtrise de l'organisation de cette rencontre, la fédération sénégalaise de football ayant souhaité que la rencontre de 14ème journée de Ligue 1 devant opposer le 19 mars 2022, Guédiawaye FC à l'AS Pikine, vous convie et avec vous les clubs concernés, à une réunion préparatoire qui se tiendra le mardi 08 mars à 17h00, au ministère des sports...", indique le communiqué de la FSF.