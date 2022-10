14ème édition Africa Eco Race : C’est parti pour la course de Monaco à Dakar, les pilotes sénégalais prennent un départ canon…

C’est parti pour la 14ème édition du désormais mythique rallye « Africa Eco race » (15 au 30 octobre) qui fait vibrer l’Afrique au rythme du vrombissement des moteurs de motos, voitures et autres engins surpuissants. « The real road to Dakar », comme disent les organisateurs, sera une succession d’étapes dans le désert, les plaines et parfois des étapes spéciales entre le rocher de Monaco, point de départ de la course jusqu’à l’arrivée prévue sur les dunes du Lac Rose, à Dakar.



Pour la première étape qui a eu lieu à Nador, au Maroc, précisément entre Taourirt et El Atef, les pilotes des différentes catégories d’engins se sont défiés sur une étape comportant une « spéciale » de 94 km. Avec un circuit total estimé à 605 km pour parcourir l’ensemble du tracé pour rallier Nador à Bousaid, les 94 pilotes ont sorti le grand jeu.



Cette première journée a été remportée dans la catégorie des motos par l’italien, Girini avec un temps de 1h25mn13s, suivi de Svitko et de Xavier Flick. Pour ce qui est du classement qui prend en compte, les voitutes, les camions et les véhicules SSV, Gérard Delacour mène les débats avec un temps de 1h38mn3s.



À noter la très belle course des sénégalais avec une encourageante 6ème place de la Team Goor Yomboul du sénégalais Jean Dagher et du français Patrick Antonioli à bord de leur véhicule Can Am. Sur sa moto KTM, Mamadou Bocoum a terminé 17ème de cette première étape.



À titre de rappel, l'Africa Eco Race créée par Jean-Louis Schlesser et René Metge, a pour ambition de reprendre les valeurs des rallyes raids et de prendre en compte de nouveaux aspects écologiques et environnementaux. Les bivouacs sont choisis loin des villes et des tarmacs d'aéroport.



Les concurrents se retrouvent en plein désert, loin de tout. Entraide, solidarité, convivialité sont les mots qui reviennent souvent dans la bouche de ceux qui ont vécu cette aventure.



Le rallye Africa Eco Race, accueille amateurs et professionnels et se déroule sur plus de 6 000 km. Il traverse les territoires du Maroc, de la Mauritanie et du Sénégal avec l'arrivée au Lac Rose à Dakar.