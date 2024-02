14e Journée de Ligue 1 : Changement de leader, l'AS Pikine brille et le Jaraaf trébuche

La 14e journée de la Ligue 1 sénégalaise a été marquée par une série de matchs passionnants, qui ont abouti à un total de 14 buts. Sur les sept rencontres disputées, quatre ont abouti à des victoires, dont trois à l'extérieur. Alors que l'AS Pikine a offert un spectacle éclatant à son public au stade Alassane Djigo, le Jaraaf n'a pas réussi à consolider sa première place au classement.



L'AS Pikine s'est imposée lors de cette 14e journée sur le score de 1-4 face à l'US Ouakam. Demba Bâ a brillé en inscrivant un doublé, tandis que Mignane Diouf et Ibrahima Dieng ont également contribué aux buts de leur équipe. Cette victoire permet à l'AS Pikine de remporter sa sixième victoire de la saison et de rester à la troisième place du classement.



Le Casa Sports a subi une défaite aux lourdes conséquences lors de son match contre Linguère. Avec un revers (1-0) face aux Sambas Linguère les Verts restent 10eme de la Ligue 1. De son côté, le Jaraaf a dû se contenter d'un match nul (0-0) contre Guédiawaye, ce qui lui fait perdre sa place de leader au profit de Teungueth FC, qui s’est imposé (2-1) contre Jamono Fatick.



Malgré les changements apportés au sein de l'équipe technique, Génération Foot a réussi à arracher un point précieux dans les dernières secondes du temps réglementaire (1-1) contre Stade de Mbour. Le samedi, Dakar Sacré-Cœur a été battu par Sonacos sur un score de 0-1, tandis que les équipes de Gorée et Dakar Sacré-Cœur ont partagé les points lors d'un match nul 1-1.



Les prochaines journées promettent d'être passionnantes, avec une lutte intense pour la première place au classement….