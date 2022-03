142 ème Appel de Mame Limamou : À la découverte du « Xuntù » à Ngor, là où le Mahdi a vécu 1.000 ans avant de faire son apparition

Après un temps de pause à cause de la pandémie de Covid-19, Yoff, Ouakam et Cambérène renouent à nouveau avec l'Appel du Mahdi qui est célébré ces 4 et 5 mars 2022. Ce vendredi, la cérémonie d'ouverture s'est tenue à Cambérène avant le déplacement massif des fidèles vers Ngor où le vécu du Mahdi n'est point une histoire à ranger aux oubliettes.

Dakaractu s'est rendu dans ce lieu sacré appelé "Khuntù" à Ngor; un lieu de prière et de recueillement qui a un sens et une importance capitale dans le vécu des Layène qui nous ont été racontés par les historiens à qui nous avons tendu le micro...