11ème journée Ligue 1 : Les Pikinois ne savent plus gagner (DSC 1-1 AS Pikine).

Avec seulement trois succès remportés cette saison, pour cinq matches nuls et deux revers, l'AS Pikine ne sait plus gagner. Une tendance confortée contre les "Gones" de Dakar Sacré-Cœur, qui recevaient Pikine, ce samedi au stade Amadou Barry. Un duel entre le deuxième (DSC) et le 4eme (ASP), qui n'aura pas permis de designer un vainqueur. Pour cause, les formations se sont neutralisées durant les 90 minutes de la rencontre (1-1.)



Christian Dione réussissait à percer la défense de Dakar Sacré-Cœur pour donner l'avantage aux banlieusards (1-0, 19e.) Un but prématuré qui lançait parfaitement la bande à Adama Mbaye dans ce match de haut de tableau. C'était sans compter avec la détermination des "Bleus et Blancs" qui revenaient à la marque juste après l'heure de jeu (1-1, 62e.) Un but signer Idrissa Camara qui évite la défaite a DSC qui profite de la défaite de la Douanes (1-0) contre la JA, pour conforter sa deuxième place (19pts +6.) l'ASP reste à la 5eme place avec 15pts...