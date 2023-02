11ème édition de la grande rentrée citoyenne ; Amy Sarr Fall aux jeunes : « Oui c’est l’âge de s’indigner, mais ne perdez pas de temps … notre système ne change pas du jour au lendemain »

Ovationnée par une salle du Grand théâtre archi-comble, Amy Sarr Fall, présidente directrice générale de « Intelligence Magazine » est revenue sur le système éducatif du Sénégal. Selon elle, il est temps de revoir ce système et de l’actualiser selon les exigences du moment. : « Plus de 20 étudiants et lycéens sont venus répondre à cet appel. Nous savons que vous avez l’âge de la transition. Si vous êtes accompagnés, nous savons que vous serez des citoyens modèles et non des spectateurs. Il est temps de faire en sorte que notre système éducatif soit bilingue partout. Soyons ensemble pour réussir »



Cependant selon la fondatrice d’Intelligence Magazine, « vouloir c’est d’abord croire. C’est pourquoi nous avons été à la recherche de ces mentors qui ont accepté de venir malgré leurs calendriers chargés. Être jeune ne doit pas nous berner. Faites le maximum. Cet instinct protecteur de votre peuple. Soyons cette jeunesse consciente pour faire de l’avenir ce que nous voulons qu’il soit parce que l’avenir se peaufine. Oui c’est l’âge de s’indigner mais pas de perdre du temps. Notre système ne change pas du jour au lendemain » fait-elle savoir.



Le thème de cette 11ème édition s’articule autour de : « Science et technologie comme vecteur d’une croissance durable et inclusive »



Les mentors de cette édition sont des figures de réussite de par leurs parcours riches. Ils ont raconté leurs expériences aux jeunes venus nombreux à la cérémonie. Ces modèles de réussite étaient au nombre de cinq : Dr. Amadou Alpha Sall, Directeur de l’Institut Pasteur ; Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League (BAL) de la NBA ; Marème Ndoye Decraeme, DG de la SAR ; Youga Sow, PDG Sococim industries ; Ndèye Birame SOCK, DG Kwely ; Invité d’honneur Jean Marc Pisani, Ambassadeur de l’UE au Sénégal.