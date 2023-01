10ème journée N1: L'AS Kolda bat la JA par un but à zéro.

L'association sportive de Kolda bat la Jeanne d'Arc de Dakar par un but à zéro pour le compte de la dixième journée. Le but de la victoire de l'ASK a été inscrit à la 36ème minute par Issa Koumé, dossard numéro 15. Avant cette journée, l'ASK occupait la 9e place sur 11, c'est à dire le dernier non relégable. Et avec cette première victoire à domicile, l'équipe entraînée par Harouna Toss Diédhiou va engranger des points et s'éloigner de la zone rouge.

Les supporters commencent à s'intéresser maintenant à l'équipe fanion de Kolda avec les résultats qui s'améliorent...