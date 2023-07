10ème édition presse Foot : Le trophée Golbert Diagne en jeu

Les dés sont jetés! Les 16 équipes affiliées au tournoi de la presse, communément appelé « Pressfoot », connaissent désormais leurs adversaires. Réparties en 4 groupes, les équipes devront jouer chacune trois matches et les deux premières de chaque poule, seront qualifiées pour les 1⁄4 de finale.



Cette 10ème édition dont le trophée porte le nom de l’ancien commentateurs sportif, feu Golbert Diagne, a pour parrain l’ancien gardien de l’équipe nationale de football des années 80 et 90, président de l'Asc Jaraaf et vice-président de la fédération sénégalaise de football.