10ème édition du Gala national de la presse : La journaliste de Dakaractu Aïda Ndiaye remporte le 3ème prix de la catégorie presse en ligne.

Dakaractu s’est illustré à la 10ème édition du Gala national de la presse, organisé par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs), le 24 décembre 2021 à Dakar. Notre collègue Aïda Ndiaye a remporté le 3ème Prix dans la catégorie Presse en Ligne.



L’ar­ticle sur les « Écoutes et espionnage téléphonique au Sénégal, une pratique sous le feu des radars » a particulièrement séduit le jury, permettant à la journaliste de Dakaractu de remporter l’un des prix qui récompense le meilleur article ou la meilleure production des sites internet.



Elle a ainsi été saluée par une belle standing ovation, lorsqu’elle est montée sur le podium pour recevoir son prix.

Témoignant de ses sentiments avec la réception de la distinction, notre collègue a craqué et fondu en larmes pour son abnégation qu’elle confie hériter de sa défunte mère. Elle a notamment magnifié le soutien de toute l’équipe de Dakaractu, de sa famille et de son mari qui a tenu à l'accompagner à l’occasion du gala national de la presse.



La cérémonie de remise de prix s’est tenue dans les salons de l’hôtel King Fahd Palace, à Dakar.



Les Prix de la Cjrs pour le journalisme, qui sont une initiative de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, ont pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité des productions journalistiques au Sénégal.