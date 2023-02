10e Sommet des Gouvernements du monde à Dubaï: " Sur la guerre en Ukraine, on s’attarde sur nos prises de positions. L’Afrique n’a pas à s’aligner"( Macky Sall).

Au moment où certaines puissances du monde se cassent la tête pour voir l'Afrique prendre position sur la guerre en Ukraine, le président en exercice de l’Union Africaine milite pour un non-alignement.

Son discours à l'occasion du 10e Sommet des Gouvernements du monde à Dubaï est "sans équivoque". " Tout un continent est absent du Conseil de sécurité. Nous menons le même combat à la Banque Mondiale et au FMI. Au G20, nous l’avons gagné. Sur la guerre en Ukraine, on s’attarde sur nos prises de positions. L’Afrique n’a pas à s’aligner. On travaille avec toutes les parties pour la paix car on est aussi victime de cette guerre. J’ai été à Sotchi pour parler à Poutine qui a pris des engagements qu’il a respectés car un mois plus tard les graines sont sorties par la mer noire. Nous continuons nos efforts de médiation".